İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5405
  • EURO
    45,4934
  • ALTIN
    4298.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'da ayrılık! Enes Nalbantoğlu ile yollar ayrıldı
Spor

Karşıyaka'da ayrılık! Enes Nalbantoğlu ile yollar ayrıldı

Karşıyaka'da, 2 sezondur takımda olan Enes Nalbantoğlu'nun sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Karşıyaka'da ayrılık! Enes Nalbantoğlu ile yollar ayrıldı
ABONE OL

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka'da sıkıntılı günler yaşanmaya devam ediyor. 29 Mayıs'taki olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmayınca 26 Haziran'a ertelenen seçime kadar yönetimsiz kalan Karşıyaka'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. 30 yaşındaki futbolcu Enes Nalbantoğlu'nun, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı belirtildi. Yeşil-kırmızılılar, kadrodaki 3 önemli oyuncusundan birisini daha kaybetti. Geriye sadece geçen sezonun sürekli oynayan futbolculardan Kadir Bakırtaş ve Ferdi Burgaz kaldı.

İHTAR ÇEKTİ VE SERBEST KALDI

İki sezondur Karşıyaka formasını giyen ve 11'in değişilmez ismi olan Enes Nalbantoğlu, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen alacaklarına karşılık geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla yeşil-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Daha sonra 30 günlük yasal süreçte 30 yaşındaki deneyimli futbolcuya ödeme yapılmayınca serbest kalma hakkı elde etti. Durum böyle olunca sözleşmesini tek taraflı fesheden Nalbantoğlu, bonservisi aldı.

Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka formasıyla iki sezonda toplam 52 maça çıkarken, 20 gol kaydetmeyi başardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.