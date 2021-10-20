İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2202
  • EURO
    10,7598
  • ALTIN
    528.275
  • BIST100
    1432.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'da Bonzie Colson fırtınası
Spor

Karşıyaka'da Bonzie Colson fırtınası

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyetle puan tablosunda ikinci sırada yer alıp zirve yarışı veren, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yapan Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson, istatistiklerde zirve yaptı.

DHA20 Ekim 2021 Çarşamba 14:53 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:53
ABONE OL

Bu sezon Avrupa'da geçen yıl finalde kaçırdığı kupayı kazanmayı hedefleyen Kaf-Kaf'ın Şampiyonlar Ligi ve Fransa Pro A Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak transfer ettiği ABD'li kısa forvet, Türkiye'de de zirveye çıktı.

Colson, Süper Lig'de 4 maçta 80 sayıyla en çok sayı atan basketbolcu konumunda. Yıldız forvet, 95 verimlilik puanıyla da verimlilik sıralamasında zirvede yer alıyor. Colson, Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde de maç başına 10 ribaund ortalmasıyla en çok ribaund alan oyuncu konumunda. Bu sezon ligde Bahçeşehir Koleji önünde ilk 7 üçlük denemesinde isabet bulup 41 sayı üreten Colson, Şampiyonlar Ligi'nde de Hapoel Jerusalem deplasmanında son saniye üçlüğüyle takımına maçı kazandırmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.