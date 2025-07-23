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Spor

Karşıyaka'da Burhanettin Basatemür'ün teknik ekibi belli oldu

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün 4 kişilik teknik ekibi belli oldu.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Karşıyaka'da Burhanettin Basatemür'ün teknik ekibi belli oldu
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TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için takımın başına Burhanettin Basatemür'ü getiren yeşil-kırmızılılar, bu kapsamda transfer çalışmalarına da hız vererek Muharrem Tunay Meral, Mücahit Aslan, Alpay Eroğlu, Erol Zöngür ve Hamza Küçükköylü'yü kadrosuna kattı. Dün akşam saatlerinde Basatemür önderliğinde 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Karşıyaka'da teknik ekip belli oldu.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün teknik ekibi şöyle:

Yardımcı Antrenör: Mustafa İzgi

Kaleci Antrenörü: Oğuzhan Güngör

Atletik Performans Antrenörü: Anıl Cırıkoğlu

Maç Performans ve Analiz Antrenörü: Bartu Tekçevik

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