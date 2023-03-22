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Spor

Karşıyaka'da cezalı futbolcular can yaktı

Karşıyaka'nın 24. haftada oynadığı Eskişehirspor maçında cezalı duruma düşen Emre Gemici ve Soner Birinci'nin Edirnespor deplasmanında forma giyemeyecek olması yeşil-kırmızılı teknik heyeti düşündürüyor.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 13:49 - Güncelleme:
Karşıyaka'da cezalı futbolcular can yaktı
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Eskişehirspor maçında Emre Gemici ve Soner Birinci sarı kart görerek Edirnespor deplasmanında cezalı duruma düştü. Bu durumun yaşanması yeşil-kırmızılı teknik heyetin fazlasıyla canını sıktı. Emre Gemici son 7 maçında 6 gol kaydederek en verimli dönemini geçirirken, Soner Birinci ise ara transfer döneminde kadroya dahil olup gösterdiği performansla ilk 11'in değişmeyen isimlerinden biri olmuştu. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ve yardımcıları, Gemici'nin yokluğunda Fatih Taşdelen'i 9 numara olarak kullanıp, sol kenara ise Namık Barış veya Ali Say ikilisinden birini monte etmeye çalışırken, Soner Birinci'nin yerine ise denemelerin devam ettiği öğrenildi. İzmir temsilcisi, ligde play-off için hedeften uzaklaşmamak için Edirnespor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

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