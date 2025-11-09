İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Karşıyaka'da Faruk Beşok dönemi sona erdi

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Türk Telekom'a 111-59 mağlup olmasının ardından başantrenör Faruk Beşok'la yollar ayrıldı.

IHA9 Kasım 2025 Pazar 13:52
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligde ilk 7 haftada beklentilerin oldukça altında kalan yeşil-kırmızılı ekip, sadece 1 galibiyet alırken 6 kez mağlup oldu. Dün oynanan Türk Telekom karşılaşmasında rakibine 111-59 gibi tarihi bir farkla yenilen yeşil-kırmızılılarda, başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Faruk Beşok ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Faruk Beşok'a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İzmir temsilcisi, 16 takımın yer aldığı ligde 15. sırada bulunuyor.

