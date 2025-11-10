Karşıyaka'da hedef Michal Sokolowski

Basketbol Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Karşıyaka Basketbol, ilk 7 haftalık periyotta beklentilerin oldukça altında kaldı. İzmir ekibi bu süreçte sadece 1 galibiyet elde ederken, diğer 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçların ardından 16 takımlı ligde 15. sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kötü gidişatın ardından Karşıyaka yönetimi, Başantrenör Faruk Beşok'la yollarını ayırma kararı aldı. Yeni bir teknik kadro arayışına giren İzmir temsilcisi, aynı zamanda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda yeşil-kırmızılılar, daha önce Beşiktaş forması giyen ve son olarak İtalya ekibi Dinamo Sassari'de oynayan 33 yaşındaki Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Tarafların birçok konuda anlaşmaya vardığı, son detayların netleşmesinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Dinamo Sassari formasıyla 9.8 sayı ve 2.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.