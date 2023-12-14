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Spor

Karşıyaka'da hedef Sapanca karşısında 3 puan

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, devrenin son maçında konuk edeceği Sapanca Gençlikspor'u mağlup ederek lig arasına 3 puanla girmek istiyor.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
Karşıyaka'da hedef Sapanca karşısında 3 puan
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Trendyol Süper Lig'deki Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı nedeniyle liglerdeki tüm karşılaşmalar ertelenirken, yeşil-kırmızılılar ilk devrenin son maçında 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te Sapanca Gençlikspor'u İzmir'de konuk edecek. Müsabaka öncesinde 23 puanla 4. sırada bulunan Karşıyaka, rakibini mağlup ederek 3 puanla ligin ilk yarısına girmeyi hedefliyor. Düşme hattında bulunan Sapanca Gençlikspor ise yeşil-kırmızılıları mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

Kaf-Kaf'ta devre arasında transfer hareketliliği yaşanacak

Sezonu şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat istenilen sonuçlar alınamayan Karşıyaka'da, devre arasının girmesiyle birlikte transferde yoğun bir döneme girilecek. Emre Gemici ile resmi olarak yollar ayrıldıktan sonra forvet bölgesine kesin olarak en az bir golcü takviyesi yapacak olan İzmir ekibinde, zaman zaman sorun yaşadığı savunma hattının ortasına da transfer yapması bekleniyor. Böylece yeşil-kırmızılı ekipte hareketli bir transfer dönemine girilmesi bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka'da bu süreçte birçok oyuncu ile de yolların ayrılacağı ifade edildi.

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