26 Ocak 2026 Pazartesi
Spor

Karşıyaka'da hedef şaştı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta son 3 maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karşıyaka'da lider Belediye Kütahyaspor'la puan farkı 10'a çıktı. İzmir ekibi ise bu sonuçların ardından play-off hattından bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

26 Ocak 2026 Pazartesi 11:54
TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona ekonomik sıkıntılarla başlamasına rağmen şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, arka arkaya aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline geldi. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılar, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla birlikte ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İkinci devreye kötü bir başlangıç yapan İzmir ekibi, önce Afyonspor'la deplasmanda berabere kaldı, ardından evinde Belediye Kütahyaspor'a 1-0 yenildi. Karşıyaka, son olarak Balıkesirspor'a deplasmanda 2-1 yenilince zirveyle arasındaki fark 10'a çıktı ve puan tablosunda 4. sıraya kadar geriledi. Bu gelişmelerin ardından İzmir ekibi, hedefini play-off hattından bir üst lige çıkmak olarak belirledi.

DEPLASMANDA SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Deplasmanda bir türlü istediği sonuçları alamayan Karşıyaka, son 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Dış sahadaki bu kötü performans, İzmir ekibinin büyük bir düşüş yaşamasına yol açtı ve sadece 6 puanı hanesine yazdırabildi. Skor üretme konusunda da sıkıntı yaşayan yeşil-kırmızılılar, bu süreçte kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri yalnızca 3 kez havalandırabildi.

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

