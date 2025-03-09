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Spor

Karşıyaka'da işler iyi gitmiyor! Üst üste 9. mağlubiyet

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray'a deplasmanda mağlup olarak üst üste 9. yenilgisini aldı.

IHA9 Mart 2025 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Karşıyaka'da işler iyi gitmiyor! Üst üste 9. mağlubiyet
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Basketbol Süper Ligi'nin 20 haftasında Karşıyaka, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 101-80 kaybetti. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligde üst üste 9. mağlubiyetini aldı. Karşıyaka Antrenörü Sinan Aksoylar müsabakaya dair değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyen Aksoylar, "Yaptığımız basit top kayıpları rakibimizin kolay sayılar bulmasına neden oldu. Dar olan rotasyonumuz, Thomas Akyazılı'nın olmamasıyla daha da daraldı. Önümüzdeki maç sahamızda Büyükçekmece ile olacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Basketbol, 16 Mart Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Büyükçekmece'yi konuk edecek.

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