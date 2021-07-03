Karşıyaka'da kongre heyecanı

DHA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 19:23

3.5 yıl sonra ilk kez seçimli olağan kongreye giden Kaf-Kaf'ta yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında aynı yerde yeni yönetim seçilecek. Seçimde mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yanı sıra Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik'in listeleri yarışacak. Kongrede yaptığı konuşmaya, "Tüzük bizim anayasamızdır" diyerek başlayan Turgay Büyükkarcı, "Kongrenin gecikmesiyle ilgili mali durumda sıkıntı var ondan yapılmıyor iddiaları ortala atıldı ama koronavirüs pandemisine alınan tedbirler ve kısıtlamalar kongreyi yapmamıza engel oldu" dedi.

Görev süresinde yapılanlarla ilgili bilgi veren Büyükkarcı, "FIFA dosyaları futbolun tamamen yok olmasına neden olabilecek boyuttaydı. Ofoedu, Banahene, Fall, Duric, Juninho, Kvesic, Shukurov, Okan Şahingöz gibi isimlerden kaynaklı borçları pazarlıkla düşürüp kapatarak puan silme, küme düşürme tehlikelerini önledik. Ahmet Arı, Battal Demirbilek, Cenk Özbey, Hakan Kuş, Hasan Çelik, Necati Ateş, Tisdell gibi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan çıkan dosyaları pazarlıkla düşürüp kapattık. 7 milyon TL'yle 10 milyon TL'lik borç kapattık ama daha da önemlisi 39 puan silme cezasından kulübü kurtardık. Eğer ödemeseydik bu rakamlar 20 milyon TL olarak karşımıza çıkacaktı. 3 sene çok zor geçti. Çok büyük sıkıntılar çektik ama gemi limanda. Bu limanı daha ferah hale getirmek, daha iyi şartlarda devam ettirmek, kurumsallaşmayı sürdürmek için 3 yıllık bir döneme daha ihtiyacımız var. Bu 3 yılın da kolay geçeceğinin farkındayız. Ancak önlemlerimizi aldık" diye konuştu.

"BAŞARISIZLIĞA PRİM OLMAZ"

Geçen sezon futbol takımının primlerini kaldırmalarının eleştirildiğini belirten Büyükkarcı, "Son 10 yılda takım 2 kez küme düşmüş ama 3 milyon Dolar prim ödenmiş. Bu yüzden prim sistemini kaldırdık. Başarısızlığa prim olmaz, başarıya prim olur. Futbol takımıyla toplantı yapıp onların onayıyla o sistemi terk ettik. Basketbolda 17 dosya kapattık. Ödemeye devam ettiğimiz 3 tane daha Basketbol Tahkim Kurulu (BAT) dosyamız var. Basketbolda 2018 ve 2019'da Avrupa'da çeyrek final oynadık. 2020'de pandemi nedeniyle Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. Bu sene FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık" diye konuştu.

"TRANSFER YASAĞI KALKACAK"

Kongrede seçilmeleri durumunda yeni dönemde 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldıracaklarının sözünü veren Turgay Büyükkarcı, "Futbolda 2018'de küme düştük. 2019'da Play-Off'ta yarı finalde elendik. 2020'de tek penaltıyla 2'nci Lig'i kaçırdık. Bu sene 7'nci olduk. Başarılı değil ama futbol aklı oluşturmak için planlarımız var. Futbolda ilk yıl önceliği FIFA dosyalarına verdik. Ardından pandemi yaşadık. Yeni sezon için 1.3 milyon TL'ye futbol göğüs reklamı aldık. Transfer yasağını kaldırabilmek için yüzde 80'i geçtik. Transfer yasağını tamamen değil dönemsel kaldıracağız. İyi bir teknik direktörle anlaşıp bu ligden mutlaka kurtulacağız. Verdiğim hiçbir sözü tutmamazlık etmedim. Söz veriyorum. Transfer yasağını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"STAT İÇİN SÖZ ALDIK"

Yıllardır yapımı beklenen stat konusunda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'la birlikte Ankara'ya gidip Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'la görüştüklerini hatırlatan Turgay Büyükkarcı, "İnşaat için finansman bulmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüştük. 30 milyon Dolar finansman için söz aldık" dedi.

"Transfer yasağı ve stat konusundan sonra olmazsa olmaz altyapı girişimimiz oldu" diyen Büyükkarcı, "44 tane amatör kulüple görüştük. Voleybol kendi salonunu yaptı. Geçen sezon Play-Off oynadık. Yelkende Derin Baytur gençlerde dünya şampiyonu oldu. Yelkende tesisle ilgili problemi çözmeye çalışıyoruz. Parçalı parselleri bir araya topladık, şimdi yerin devralınması kaldı. Teniste finallerimiz, kupalarımız, şampiyonluklarımız var. Bu sene eskrim takımı da kurduk. E-spor takımını kurduk" dedi.

"TESİSLER YENİLENDİ, TARAFTAR TOKEN 5 MİLYON TL GETİRDİ"

Turgay Büyükkarcı, "Tesislerimizi çok kötü durumda alıp yeniledik. Futbol sahamız Türkiye'de en iyilerden biri. Basketbol altyapı salonlarını yeniledik. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu yeniledik, parkeleri değiştirdik. İlk kez taraftar token çıkardık. Kulübümüzün cebine 5 milyon TL para girdi. Bizim arkamızdan Türkiye, Avrupa ve Dünya'dan başka kulüpler geldi. Karşıyaka Belediyesi'yle KSK Fan Zone projesi geliştirdik. Tasarım formalar çıkardık. Sosyal medyada etkin hale geldik. Temlik konusu çok konuşuluyor. Burada kulübe 100 TL temlik veren herkesin elini öpmeye hazırım. Bu konudaki önyargıları biliyorum ama bu önyargılardan kurtulmamız lazım. Temlik faizsiz olarak kulübe kaynak. Tüzüğümüzde bazı değişiklikler yapmamız lazım. Camiamızın rüyalarını gerçekleştirmek için durmayacağız" şeklinde konuştu.

BORÇ 96 MİLYON 679 BİN TL

Karşıyaka'nın genel kurulunda kulübün toplam borcu 31 Mayıs 2021 itibariyle 96 milyon 679 bin 638 TL olarak açıklandı. Borcun 38 milyon 469 bin TL'lik kısmı vergi, 18 milyon 950 TL'si SGK borcu olarak belirtildi. Mevcut yönetici alacakları, 9 milyon 745 bin TL'si cari, 1 milyon 273 bin TL'si Basketbol Federasyonu, 461 bin TL'si Futbol Federasyonu temlikli 11 milyon 480 bin TL olarak belirtildi. Yaşar Holding'ten yeni sezon için avansın 6 milyon 284 bin TL olduğu, bu avans ve borç faizleri düşüldüğünde yönetimin tüzükte yazan yıllık yüzde 3 borçlanma yetkisine takılmadığı vurgulandı. Denetim kurulundan 2 üye rapora imza atarken, diğer üyeler raporu imzalamadı. Bazı üyeler yönetimin ibrasının kapalı oylamayla yapılmasını talep ederken, oy çoğunluğuyla bu öneri reddedildi. Açık ibra sonucu yönetim mali ve idari olarak ibra edildi.

KARACE: BORCUN 90 MİLYON TL'YE ULAŞMASI YANLIŞ

Karşıyaka'da kongreden önce camia içinden eski yöneticilerin katılımıyla futbol şubesini şirketleştirme projesini geliştirip ardından sosyal medyadaki taraftar tepkileri üzerine geri adım atan Cenk Karace de kongrede süreçle ilgili konuşma yaptı. Karace, "Şirketleşme projesini kongre üyeleriyle tek tek görüştüm. Futbol Federasyonu bunu 2024'te zorunlu koşuyor. Şirket kuruldu ve büyük destek gördü ama eleştiri aldık. Ağır hakaretler duyduk. Şirket tam kurulmuşken ve amacına yakın çalışacakken, daha genel kurula bile sunulmamışken tepkiler üzerine birçok arkadaşımın hevesine darbe vuruldu. İlerde ne olur ne biter ama şimdi bu proje gündemde yok. Transfer yasağının kalkması için kaç tane kombine almam gerekiyorsa alırım, bu cenaze ortadan kaldırılır. Çünkü Karşıyaka gerçekten ortak sevdamız. Başkan temlik konusunu açtı. Bana göre hiçbir başkan temlik koyamaz. Futbol şubesinin giderleri bu kadar küçükken borcun 90 milyon TL'lere ulaşması yanlış. Lütfen gelecek olan yöneticiler borçlanmayı ona göre yapsın. Kongrede kimsenin listesine destek vermiyorum ama 2 değil 5 liste de çıkabilir. Galatasaray'da 5 aday vardı tek kavga çıkmadı" diye konuştu.

SARIGEDİK'İN VARLIK KURULU DEĞİŞTİ

Karşıyaka'da başkan adaylarından Emre Sarıgedik'in varlık kurulu aday yönetiminde Tayfun Yelkenbiçer, Sebahattin Sakıpağa, İbrahim Koç, Cihan Türsen gibi isimler kendilerinden habersiz isimlerinin listeye yazılması nedeniyle listeden çıktı. Sarıgedik'in sicil kurulunda Yunus Hoşer de aynı nedenle ismini sildirdi. Sarıgedik, aday varlık kurulu yönetiminin Turgay Büyükkarcı'nın listesinde belirttiği isimler olacağını söyledi.

EMRE SARIGEDİK: ŞİRKETLEŞMEYİ DESTEKLEYEN, TEMLİKSİZ YÖNETİM HEDEFLİYORUZ

Karşıyaka'da başkan adayı Emre Sarıgedik, seçimler öncesi kongre üyelerine yaptığı konuşmada aday olarak hainlik yapmadıklarını söyledi. Sarıgedik, "Bir hainlik yapmıyoruz. Borcumuz 50'den 90'a çıkıyor. Bundan sonra 110'a çıkabilir. Bu şirketleşme projesinden sonra transfer yasağını kaldırma çabası başladı. Biz şirketleştirme projesini sürdürmek için aday olduk. Hain değiliz. Başkan temlik çok önemli dedi. Biz de tam tersini düşünüyoruz. Temliği kaldıracağız. Stat işinin 2012 yılından beri takipçisiyim. Stat bizim namus borcumuz. Sağduyulu Karşıyakalıların bizlere destek vermesini bekliyorum. Şirketleşen, temliksiz bir Karşıyaka hedefliyoruz. Herşey Karşıyaka için" dedi.