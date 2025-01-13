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Spor

Karşıyaka'da Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 1. Grup takımı Karşıyaka'da, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay görevinden ayıldı. Cumartesi günü memleketi Trabzon'a giden Akçay, geri dönmeyeceğini yönetime iletti.

IHA13 Ocak 2025 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
Karşıyaka'da Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi. 11 Ocak Cumartesi günü sabah erken saatlerde İzmir'den ayrılıp memleketi Trabzon'a giden tecrübeli çalıştırıcının, kısa bir süre antrenmanlarda yer almayacağı ve 15 Ocak Çarşamba gününe kadar da izinli olacağı bildirilmişti. Daha sonra 66 yaşındaki teknik adam, futbol şube yönetimiyle telefonla görüşüp, İzmir'e geri dönmeyeceğini iletti. Bu durum üzerine yönetim de karara saygı duyarak Akçay'ın fesih işlemlerine başladı. Gün içerisinde ayrılığın resmiyete kavuşması bekleniyor.

1.87'LİK PUAN ORTALAMASINI TUTTURDU

Karşıyaka'nın başında TFF 3. Lig'de 15 maça çıkan Mustafa Reşit Akçay, bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, maç başına 1.87 puan ortalaması tutturdu. Akçay yönetimindeki yeşil-kırmızılılar, ilk 4 hafta kalesinde gol görmezken, aynı zamanda ligde 8 maçta da yenilgi yaşamadı.

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