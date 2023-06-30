Karşıyaka'da orta sahaya transfer

Gaskispor'da futbola başlayıp, Gaziantep FK'da profesyonel olan 26 yaşındaki merkez orta saha, Erzin Belediyespor, Tuzlaspor, Kırklarelispor kulüplerinde de top koşturdu. Geçen sezon 2'nci Lig'de Düzcespor formasıyla 34 maçta görev yapan ve bonservisi elinde olan Emre'nin önümüzdeki günlerde yeşil-kırmızlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

İKİNCİ TRANSFER OLACAK

Dış transferde Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu ve 52 Orduspor FK'dan orta saha Sefa Küpeli ile sözleşme imzalayıp, Çorum FK'dan sol kanat Enes Nalbantoğlu ile prensipte anlaşan Karşıyaka, iç transferde Fatih Taşdelen ile sözleşme yenileyip, Mustafa Aşan ve Metin Peker'le yollarını ayırdığını duyurdu. İç transferde Yılmaz Ceylan'la da söz kesip, kaleci Yusuf, Özgür ve Barış'la masaya oturmaya hazırlanan yeşil-kırmızılılarda Cenk, Fatih Ergen, Erdoğan ve Aykut'la yolların ayrılması bekleniyor.