Karşıyaka'da salon sorunu

DHA 11 Ekim 2020 Pazar 13:07 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 13:07

Basketbolda İzmir'e Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile yıllardır aralıksız yer aldığı Avrupa arenasında final dahil birçok gurur yaşatan Pınar Karşıyaka, salonundaki sıkıntılardan ise bir türlü kurtulamadı. Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi'ne ait olup açıldığı günden beri 15 yıldır yeşil-kırmızılı takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda klima ve skorboard arızaları rutin haline geldi. Sık sık bozulan klimalar nedeniyle yazın hazırlık döneminde 1 aya yakın soğutma sisteminin çalışmadığı salonda Pınar Cup 2020, iklimlendirme çalışmadan sauna gibi ortamda oynandı. Daha önce 27 Mart 2018'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Murcia'yla çeyrek finalde oynanan bu organizasyondaki son iç saha maçında skorboard arızasıyla oyun uzun süre durdu.

Dün ligde oynanıp saat 17.30'da başlaması gereken Petkimspor maçı skorboarddaki bir sistem arızalanınca 30 dakika gecikmeli başladı. Arıza, ilk çeyrekten itibaren toplamda 7 kez daha tekrarlandı. Yedek skorboardu yıllardır olmayan salonda tamirat için Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nun teknik elemanı hafta sonu Buca'dan Mavişehir'e getirildi. Maç, duraksamalar nedeniyle 4 saatte tamamlanabildi. Beklemekten yorulan iki takım oyuncuları maça zor konsantre oldu. Karşıyaka'yla belediye arasında her yıl yenilenen kira sözleşmesine göre salonda skorboardun kullanıma hazır hale getirilmesinden belediye, maç içinde yaşanabilecek arızaların giderilmesinden ise kulüp sorumlu tutuluyor. Salonun açıldığı günden beri hiç değişmeyen parkelerinin üzerine geçen yıl kulüp ve Basketbol Federasyonu'nun girişimiyle Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan çıkan parkeler monte edilip sorun çözülmüştü.

SAHA DIŞI ORGANİZASYONUNU GELİŞTİRMELİYİZ

ING Basketbol Süper Ligi'nde skorboard arızası nedeniyle defalarca duran maçta Petkimspor'u 97-80 yenerek 3 haftada 2'nci galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, saha dışı organizasyonlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Sarıca maçın ardından, "Maalesef salonumuzda skorboard ile ilgili bir takım aksaklıklar oldu ve maç çok duraksadı. Zor bir gün, zor bir geceydi, maç 4 saat 30 dakika sürdü. Saha içi organizasyonumuz kadar saha dışı organizasyonumuzu da geliştirmeliyiz. Bu da bizim belki eksik tarafımız, bunun üstünde duracağız. Her türlü zorluğa rağmen farklı bir galibiyet aldık. Tüm takımımı kutluyorum" dedi.