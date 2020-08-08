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Spor

Karşıyaka'da Soner Tolungüç dönemi sona erdi

Karşıyaka, Teknik Direktör Soner Tolungüç ile yollarını ayırdığını açıkladı.

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:41 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:41
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TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka’da teknik direktör Soner Tolungüç’le yollar ayrıldı. Bu sezon Karşıyaka’nın dümenine geçip yeşil-kırmızılılara final oynatan deneyimli teknik adamla devam edilmeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Soner Tolungüç ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 2020-2021 sezonu için sözleşme şartlarının uyuşmaması nedeniyle yeni sezonda birlikte devam etmeme kararı almış bulunmaktayız” denildi. 

Kaf-Kaf’ın başında 25 resmi müsabakaya çıkan Tolungüç, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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