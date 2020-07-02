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Spor

Karşıyaka'da transfer gündemi Sek Henry ve Emanuel Terry

Transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, şutör gard Sek Henry ve pivot Emanuel Terry ile görüşüyor. Yeşil kırmızılılar transferler için öncelikle iç transferde henüz resmi sözleşme yenilemeyen Tony Taylor'un durumunu bekliyor.

DHA02 Temmuz 2020 Perşembe 15:53 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:53
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ING Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde Yunus, Nusret ve Metecan'la sözleşme yeniledikten sonra dış transfere yönelen Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu şutör guard Sek Henry ve pivot Emanuel Terry ile görüşmeleri son aşamaya getirdi. 

Yeşil-kırmızılılarda 2018-19 sezonunda da forma giyip ligde 13.8 sayı, 2.8 ribaund, 4.3 asist ortalamaları yakalayan 33 yaşındaki Henry, geçen sezonu Hapoel Tel Aviv'de geçirdi.

Teksüt Bandırma'da sezona başlayıp 10.8 sayı, 7.9 ribaund, 1.3 asist ortalamaları yakalayan 24 yaşındaki Terry ise ardından mart ayında İsrail'de Hapoel Jerusalem'in yolunu tuttu.

Kaf-Kaf transferler için öncelikle iç transferde henüz resmi sözleşme yenilemeyen Tony Taylor'un durumunu bekliyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezondan yabancılar Crocker, Triche ve Morgan ise takımdan ayrılmıştı. Mevcut yabancılardan M'Baye ve Kennedy de henüz resmi sözleşme yenilemedi.

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