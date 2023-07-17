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Spor

Karşıyaka'da yaprak dökümü! 9 oyuncu ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi 9 oyuncu ile yollar ayrıldı.

IHA17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
Karşıyaka'da yaprak dökümü! 9 oyuncu ile yollar ayrıldı
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesinde yıllardır kulüpte forma giyen birçok oyuncu ile yollar ayrıldı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra eski oyuncuları ile de tek tek yollarını ayırıyor. Geçen sezonun son bölümlerindeki kötü sonuçlar nedeniyle taraftarın tepki göstermesi üzerine önce 9 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen kaptan Mustafa Aşan kulüple anlaşarak ayrılık kararı almıştı. Bu kararın ardından sezon tamamlanınca ayrılık rüzgarına takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Metin Peker ve Cenk Özbey de katıldı.

9 OYUNCU GİTTİ

Karşıyaka formasını uzun yıllar giyen ve değişilmez oyuncuları olan Mustafa Aşan, Cenk Özbey ve Metin Peker'in yanı sıra yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Kerem Pala, Fatih Ergen, Yusuf Balcıoğlu, Özgür Güler, Soner Birinci, Recep Türköz'le de yollar ayrıldı. Bu oyunculardan Mustafa Aşan Yozgat Belediyesi'ne, Metin Peker ile Soner Birinci Elazığspor'a, Recep Türköz 68 Aksaray'a, Cenk Özbey Silifke Belediyespor'a transfer oldu. Henüz bir takımla anlaşamayan dört oyuncunun ise birçok kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

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