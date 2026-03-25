Karşıyaka'da yeni dönem: Ahmet Kandemir göreve getirildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi.

Kulübün açıklamasında, "Daha önce Beşiktaş, Trabzonspor ve Manisa BBSK'de başantrenörlük yapan, son olarak ÇBK Mersin'i çalıştıran ve 2003-2006 ile 2007-2008 sezonlarında Karşıyaka'mızda görev alan Sayın Ahmet Kandemir, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Ahmet Kandemir'e hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.



İzmir temsilcisi, başantrenör Candost Volkan ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

