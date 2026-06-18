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Spor

Karşıyaka'da yeni sezon planlaması hız kazandı

Karşıyaka'nın yeni yönetimi, teknik direktörlük görevi için Burhanettin Basatemür ile anlaşmasının ardından yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.

IHA18 Haziran 2026 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
Karşıyaka'da yeni sezon planlaması hız kazandı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon planlaması hız kazandı. Teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ü getiren yeşil-kırmızılı yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla ilk toplantısını gerçekleştirerek kadro yapılanması için çalışmalara başladı. Transferde öncelik, geçen sezon takımda forma giyen ve sözleşmeleri sona eren oyunculara verilecek. Bu isimlerle yapılacak görüşmelerin ardından dış transfer hamlelerine geçilecek.

Karşıyaka'da mevcut iskelet kadronun korunması halinde dış transferde dört nokta takviye yapılması planlanıyor. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün takviye yapılacak mevkiler için bazı isimleri belirlediği ancak bu isimleri şimdilik gizli tuttuğu öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'den kiralanması planlanan üç oyuncunun da kadroya katılması durumunda Kaf-Kaf'ın yaz transfer dönemini toplam 7-8 takviyeyle tamamlaması bekleniyor.

BASKETTE İLK HEDEF AHMET KANDEMİR

Karşıyaka'da bir yandan da gözler basketbol şubesinin yeni yapılanmasına çevrildi. Başkan Yiğit Tusder'in de yer alacağı, yönetim ve camia içinden isimlerin dahil edileceği geniş katılımlı bir basketbol şube yönetiminin oluşturulması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı yönetimin, bütçe oluşturmak amacıyla sponsor görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Karşıyaka'nın, geçtiğimiz sezon takımın ligde kalmasında önemli pay sahibi olan başantrenör Ahmet Kandemir ile gelecek hafta görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Bu görüşmenin ardından transfer çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

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