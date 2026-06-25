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Spor

Karşıyaka'dan Alpay Eroğlu kararı

Karşıyaka, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temasların olumlu geçtiği öğrenilirken, oyuncunun takımda kalma ihtimali güçlendi.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan Alpay Eroğlu kararı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, iç transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yeni sözleşme imzalayan İzmir ekibi, ardından tecrübeli çalıştırıcının raporları doğrultusunda kadro yapılanmasına yöneldi. Yeşil-kırmızılılar, bu kapsamda sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşme kararı aldı. Karşıyaka, ilk olarak 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, Alpay'ın da yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Karşıyaka'nın oyuncuya yeni sözleşme teklifini sunduğu, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek son detayları görüşmesinin ve anlaşmanın resmiyete dökülmesinin beklendiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Karşıyaka'da transfer ve iç transfer çalışmaları sürerken, bazı planlamalarda değişiklik yaşandı. Bu hafta yapılması beklenen Mücahit Aslan görüşmesinin, oyuncunun ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle gelecek haftaya ertelendiği öğrenildi. İzmir temsilcisinde sözleşmesi sona eren forvet Ömer Faruk Sezgin'in ise önümüzdeki günlerde kente gelerek kulüp yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, bugün kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile masaya oturarak transfer görüşmesini gerçekleştirecek.

İzmir ekibinde Tunay Meral ile yollar ayrılırken, Tolga Ünlü ile de sözleşme yenilenmeyecek.

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