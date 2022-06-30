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Spor

Karşıyaka'dan Anadolu Efes'e transfer

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka'dan Fransız oyuncu Amath M'Baye'yi transfer etti.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki uzun forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2013'te Japonya'nın Mitsubishi Diamond Dolphins takımında başlayan M'Baye, daha sonra New Basket Brindisi, AX Armani Exchange Milan, Virtus Segafredo Bologna ve son üç sezonda Pınar Karşıyaka forması giydi.

AX Armani Exchange Milan ile 2017-2018'de İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan M'Baye, 2018-2019 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Virtus Segafredo Bologna kadrosunda yer aldı.

Yunanistan'ın ev sahipliğinde 2009'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı ile gümüş madalya kazanan M'Baye, Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 15,1 sayı, 4,5 ribaunt ve 1,9 asist ortalamaları yakalayan tecrübeli oyuncu, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise maç başına 15,7 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,9 asistle oynadı.

THY Avrupa Ligi'nde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, daha önce Will Clyburn ve Ante Zizic'i kadrosuna katmıştı.

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