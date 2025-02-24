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Spor

Karşıyaka'dan ayrılan Jefferson'ın yeni adresi belli oldu! İşte takımı

Karşıyaka'da yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı takımdan ayrılan Damien Jefferson, Alman ekibi Niners Chemnitz'e transfer oldu.

IHA24 Şubat 2025 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan ayrılan Jefferson'ın yeni adresi belli oldu! İşte takımı
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Bu sezon Basketbol Süper Ligi'ne iddialı bir kadro kurarak başlayan Karşıyaka, daha sonra ocak ayında yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı oyuncularının büyük bir bölümünü elinde tutmayı başaramadı. Takımdan ayrılan oyunculardan McCollum Fenerbahçe'ye, Boutsiele Dubai BC'ye, Webb Liaoning Flying Leopards'a, McDermott Pallacanestro Trieste'ye, Kenan Sipahi ise Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu. İzmir ekibinin sezon başında formasını giyen ABD'li forvet Damien Jefferson da kendisine takım buldu. 27 yaşındaki oyuncu, Alman ekibi Niners Chemnitz'e transfer oldu.

Karşıyaka formasıyla bu sezon toplam 12 lig maçına çıkan Damien Jefferson; 10.0 sayı, 3.9 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarını tutturdu.

Öte yandan yaşanan sorunlardan sonra sözleşmesini fesheden Russell ise henüz bir takıma transfer olmadı.

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