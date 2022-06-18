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Spor

Karşıyaka'dan Galatasaray'a bir transfer daha

Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva'yla anlaşan Galatasaray, şimdi de yeşil kırmızılı takımın ABD'li yıldızı Bonzie Colson'a kanca attı.

DHA18 Haziran 2022 Cumartesi 10:59 - Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yla yollarını ayıran guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Mahir Ağva'yla anlaşma sağlayan Galatasaray NEF, yeşil-kırmızılıların bir oyuncusuna daha kanca attı. Tüm yabancılarıyla vedalaşma kararı alan Pınar Karşıyaka'nın geçen sezonki yıldızlarından Bonzie Colson, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Galatasaray'ın ABD'li kısa forveti kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. 26 yaşındaki Colson, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilerek geldiği Karşıyaka'da geçen sezon ligde 16.2 sayı, 6.9 ribaund, 1.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.2 sayı, 6.2 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

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