İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Karşıyaka'dan iki transfer birden

Karşıyaka, orta saha oyuncuları 23 yaşındaki Yusuf Gassan Karasu ve 24 yaşındaki Hüseyin Gündüz'ü kadrosuna kattı.

IHA10 Ocak 2026 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan iki transfer birden
ABONE OL

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, iki transferi daha kısa sürede tamamladı. Karşıyaka, 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Yusuf Gassan Karasu ile 2001 doğumlu kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz'ü renklerine bağladı.

Bu iki transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Yusuf Gassan Karasu ve 2001 doğumlu kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz ile anlaşmış bulunmaktayız. Hüseyin Gündüz'e ve Yusuf Gassan Karasu'ya hoş geldin diyoruz ve takımımızla başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.