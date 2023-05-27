İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'dan İlker Ergüllü açıklaması
Spor

Karşıyaka'dan İlker Ergüllü açıklaması

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, başkanlığa aday olduğu iddia edilen eski basketbol şube başkanı İlker Ergüllü için çıkan haberlerle ilgili açıklamalar yaptı.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:11 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan İlker Ergüllü açıklaması
ABONE OL

Karşıyaka yönetim kurulu yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır Karşıyaka Spor Kulübümüzün Olağan Mali Genel Kurulu ve tarihi ilgili kamuoyunda türlü spekülasyonlar yapılmaktadır. Biz yönetim kurulu üyeleri olarak belirtmek isteriz ki; alınan genel kurul kararı ve tarihi yönetim kurulumuz tarafından oy birliği ile alınmıştır. Yönetim kurulu üyelerimizin kulüp başkanımızı yalnız bıraktığı ve başkanımızın yalnız kaldığı yönündeki beyanların tarafımızdan kabulü mümkün olmadığı gibi, bu beyanlar gerçek dışıdır. Tamamen algı yaratmaya yönelik, gerçek dışı söylemlere karşılık olarak, bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Yönetim kurulumuz ilk günkü kararlılık ve beraberlikle çalışmaya devam etmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.