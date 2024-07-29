Karşıyaka'dan kadrosuna 7 takviye!

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, takıma takviye olarak da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan ve etkili performanslar ortaya koyan oyunculara yöneldi. 2023-2024 futbol döneminde takımlarıyla mutlu sona ulaşan Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt ve Hakan Canbazoğlu'nu transfer eden İzmir ekibi; Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş gibi genç oyuncuları da kadrosuna katmayı başardı. Böylece transferde ince eleyen sık dokuyan Karşıyaka, şu ana kadar 7 takviye yapmış oldu. Yeşil-kırmızılıların ilerleyen günlerde tekrar yeni oyuncuları açıklamak için harekete geçmesi ve arka arkaya yeni isimler duyurması bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka'ya yeni katılan oyuncuların, yapılan antrenmanlarda istekli ve hırslı oluşunun dikkat çektiği ifade edildi.

KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR



TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da kombine biletleri bugün 19.12 itibariyle satışa çıkacağı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024 - 2025 sezonu futbol kombinelerimiz, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 19.12'den itibaren Mobilet üzerinden satışa çıkıyor. 29 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında mevcut koltuklarını korumak isteyen taraftarlarımız için Mobilet tarafından gönderilecek rezervasyon epostası üzerinden yenileme dönemi başlayacak. 31 Temmuz Çarşamba günü saat 19.12'den itibaren ise yine Mobilet üzerinden genel satışa çıkacak" ifadeleri kullanıldı.

2024 - 2025 sezonunda tüm iç saha lig ve kupa müsabakalarımızda geçerli olacak kombine fiyatları şu şekilde:

Maraton* ?1250

Numaralı ?2500

VIP A/C ?6000

VIP B ?10000