11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Spor

Karşıyaka'dan kritik galibiyet

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 96-87 mağlup etti.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Karşıyaka, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 96-87 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Karşıyaka: Sokolowski 21, Samet Geyik 11, Manning 7, Alston 4, Moody 11, Young 21, Gordic, Bishop 14, Mert Celep 7,

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 8, Pipes 10, Mustafa 7, Mensah 6, Bruinsma 5, Bandaogo 5, Lecque 20, Yiğit Özkan, Pusica 9, Metin Türen 2, Doğan Şenli 15,

1.⁠ ⁠Periyot: 21-23

Devre: 49-53

3.⁠ ⁠Periyot: 67-66

