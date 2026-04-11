Karşıyaka'dan kritik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Karşıyaka, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 96-87 yendi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör
Karşıyaka: Sokolowski 21, Samet Geyik 11, Manning 7, Alston 4, Moody 11, Young 21, Gordic, Bishop 14, Mert Celep 7,
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 8, Pipes 10, Mustafa 7, Mensah 6, Bruinsma 5, Bandaogo 5, Lecque 20, Yiğit Özkan, Pusica 9, Metin Türen 2, Doğan Şenli 15,
1. Periyot: 21-23
Devre: 49-53
3. Periyot: 67-66