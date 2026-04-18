18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Spor

Karşıyaka'dan kritik zafer

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 88-74 mağlup etti.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı konuk ettiği maçtan 88-74 mağlup ayrıldı.

Karşıyaka'da Cameron Young 23 sayıyla en skorer isim olurken Christian Bishop 22 sayı ile oynadı.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar, Koray Levent Bingöl

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 11, Homesley 8, Furkan Haltalı 4, Mitchell 9, Ford, Ponitka 9, Hale 14, İsmet Akpınar 8, Koprivica, Göktüğ Baş 11

KARŞIYAKA: Manning 21, Moody 7, Samet Geyik 4, Bishop 22, Sokolowski 2, Young 23, Alston 4, Gordic 1, Mert Celep 4

1. PERİYOT: 14-20

DEVRE: 35-46

3. PERİYOT: 55-66

ÖNERİLEN VİDEO

Özel kuvvetler tatbikatından nefes kesen anlar: Mehmetçik damga vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
