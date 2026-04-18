Karşıyaka'dan kritik zafer

Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı konuk ettiği maçtan 88-74 mağlup ayrıldı.
Karşıyaka'da Cameron Young 23 sayıyla en skorer isim olurken Christian Bishop 22 sayı ile oynadı.
SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar, Koray Levent Bingöl
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 11, Homesley 8, Furkan Haltalı 4, Mitchell 9, Ford, Ponitka 9, Hale 14, İsmet Akpınar 8, Koprivica, Göktüğ Baş 11
KARŞIYAKA: Manning 21, Moody 7, Samet Geyik 4, Bishop 22, Sokolowski 2, Young 23, Alston 4, Gordic 1, Mert Celep 4
1. PERİYOT: 14-20
DEVRE: 35-46
3. PERİYOT: 55-66