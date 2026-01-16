İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Karşıyaka'dan orta sahaya takviye

Karşıyaka, son olarak Bornova 1877 forması giyen 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Murat Arslan'ı kadrosuna kattı.

ABONE OL

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Cumali Turhan, Yakup Arda Kılıç, Hüseyin Gündüz ve Yusuf Gassan Karasu takviyelerini yapan yeşil-kırmızılılar, şimdi de son olarak Bornova 1877 forması giyen 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Murat Arslan'ı kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Murat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Murat Arslan'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Murat Arslan; kariyerinde sırasıyla Torbalıspor, İzmirspor, Manavgat Belediyespor, Kızılcabölükspor, Kuşadasıspor, Aliağa FK, Sökespor ve son olarak Bornova 1877 formalarını giydi. Bu sezon TFF 3. Lig'de 14 maçta görev alan Murat Arslan, 4 gol kaydetti.

