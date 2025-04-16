İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1228
  • EURO
    43,653
  • ALTIN
    4038.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Karşıyaka'dan sakatlık açıklaması

Karşıyaka Basketbol, 25 yaşındaki oyuncusu Hakan Sayılı'nın sakatlığı sebebiyle 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan sakatlık açıklaması
ABONE OL

Karşıyaka Basketbol, Aliağa Petkimspor müsabakasında sakatlanan Hakan Sayılı'nın ayak bileği dış yan bağında yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeşil-kırmızılıların 25. haftada oynadığı Aliağa Petkimspor mücadelesinde 25 yaşındaki oyuncu Hakan Sayılı sakatlandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Petkimspor maçı esnasında ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen oyuncumuz Hakan Sayılı'nın yapılan kontrollerinde, ayak bileği dış yan bağında evre 3 yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmıştır" denildi.

Hakan Sayılı'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Aliağa Petkimspor karşılaşmasında 20 dakika süre alabilen Sayılı, 13 sayı ve 5 ribaund ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.