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Spor

Karşıyaka'dan takıma smaçör takviyesi

Karşıyaka Voleybol, 2007 doğumlu smaçör Zeynep Özcuraş'u kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan takıma smaçör takviyesi
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ, Eda Özyılmaz, Defne Başyolcu, Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces Opn'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, şimdi smaçör pozisyonuna bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Beta Spor Kulübünde forma giyen 2007 doğumlu, smaçör Zeynep Özcuraş'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Beta Spor Kulübünde forma giyen 2007 doğumlu, smaçör Zeynep Özcuraş 2024 - 2025 Sezonunda takımımızda forma giyecek. Aramıza hoş geldin Zeynep" ifadeleri kullanıldı.

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