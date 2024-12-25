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Spor

Karşıyaka'dan transfer hamlesi

Karşıyaka, dün gerçekleştirilen kongrenin ardından voleybol için transfer yapılacağı duyurdu.

DHA25 Aralık 2024 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan transfer hamlesi
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki Sultanlar Ligi yarışında 13 maçta 11 galibiyetle ikinci sırada yer alan İnfo Yatırım Karşıyaka'da voleybol şubesi, kulüpte dün gerçekleştirilen olağanüstü kongre sonrasında açıklama yaptı. Yönetim düşüp kulüpte 1.5 aydır imza yetkisi olmadığı için transferle ilgili karar alamayan yeşil-kırmızılılarda yeni dönemde hedeften sapma olmayacağı vurgulandı. Yine Onur Güner'in şube başkanlığında yola devam edecek voleybol şubesi, sezon başında sakatlanıp ameliyat olan Simay ve Şevval'in eksikliklerini transfer yaparak giderip Sultanlar Ligi hedefine yürüyecek. Şubenin açıklamasında, "Dün gerçekleşen kongremizde, bir kez daha Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi'nin yönetimine layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu önemli göreve tekrar gelmiş olmanın sorumluluğunun bilincindeyiz" denildi.

Açıklamada, "İlk günden itibaren belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerleyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha güçlü bir yönetim yapısıyla, Karşıyaka'mızı hak ettiği yerlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki günlerde kadro eksikliklerimizi gidermek adına transfer çalışmalarımızı hızlandıracak ve özellikle sakat oyuncularımızın yokluğunu hissettirmeyecek adımlar atacağız. Bize inanan, güvenen ve bu büyük ailenin bir parçası olan herkese teşekkür ederiz. Güvenmeyenleri mahcup etmek, kulübümüzün adını zirveye taşımak için çok çalışacağız. Karşıyaka ruhu ve aidiyet duygusuyla, birlik ve beraberlik içinde büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz ve söz veriyoruz!" ifadeleri yer aldı.

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