Karşıyaka'dan üst üste 5. galibiyet!

Karşıyaka'da yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Son haftalarda gösterdiği performansla vites arttıran yeşil-kırmızılı ekip, bu kez ligde 4. sırada yer alan ve en yakın takipçisi olan Ayvalıkgücü Belediyespor'u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkararak 3. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Üst üste aldığı sonuçlarla dikkat çeken İzmir temsilcisi, böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Ligde puanını 56'ya yükselten Karşıyaka, ikinci sıraya yükselme iddiasını sürdürürken, 2. basamakta yer alan Eskişehirspor'u yakından takip etmeye devam ediyor.

ÖMER FARUK ATMAYA DEVAM EDİYOR

Karşıyaka'nın forvet oyuncusu Ömer Faruk Sezgin, attığı gollerle takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Sezon başında Kütahyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki golcü oyuncu, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

26 yaşındaki golcü, son 4 maçta rakip fileleri tam 8 kez havalandırarak takımının yükselişinde başrol oynadı. Deneyimli forvet; Nazillispor karşısında 3 gol atarken, Altay ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarında 2'şer gol kaydetti. Ayrıca deplasmanda oynanan Uşakspor karşılaşmasında da 1 kez ağları sarstı.

Bahis soruşturması nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen golcü oyuncu, cezasının sona ermesinin ardından Karşıyaka formasıyla çıktığı 9 maçta 9 gol atarak etkileyici bir performans ortaya koydu.