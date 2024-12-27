Karşıyakalı futbolcular alacakları için TFF'ye başvurdu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin ilk devresini topladığı 28 puanla 3. sırada tamamlayan Karşıyaka'da sular durulmuyor. Yaklaşık 45 gün yönetimsiz kalan İzmir ekibinde, yeni yönetimin gelmesine rağmen henüz ödemeler yapılmayınca yeşil-kırmızılı oyuncular serbest kalmak ve ödemelerin yapılması için kulübe ihtar çekiyor. Karşıyaka'da teknik heyet ile sorun yaşadığı için izin verilen kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ın yanı sıra orta saha oyuncusu Sefa Küpeli ve defans oyuncusu Gökhan Meral, peşinat ödemeleri aksadığı için TFF'ye başvurmuştu.

Karşıyaka'da son olarak kulübe ihtarname çeken isim ise geçen sezon devre arasında Etimesgut'tan transfer edilen İsmail Güner oldu. Başarılı defans oyuncusu, serbest kalmak ve alacaklarını tahsil etmek için de TFF'ye başvurusunu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan yeşil-kırmızılı kulüpte, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası oluşacak futbol şubenin takımın dağılmaması için acilen kaynak bulması gerekeceği ifade edildi.