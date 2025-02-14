Karşıyaka'nın deneyimli basketbolcusu Mert Celep'te kas yırtığı tespit edildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın deneyimli oyuncusu Mert Celep'te kas yırtığı tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Mert Celep'in yapılan tetkiklerinde sol adduktor kas grubunda evre 1 kas yırtığı saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Karşıyaka, salı günü İzmir'de oynanan müsabakada Galatasaray'a 97-88 yenilmiş ve Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e kalamamıştı.