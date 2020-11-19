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Spor

Karşıyaka'nın erteleme talebine TBF'den ret!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Pınar Karşıyaka'nın koronavirüse yakalanan oyuncularının fazlalığı nedeniyle HDI Sigorta Afyan Belediyespor maçı için yaptığı erteleme talebini reddetti.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:25
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ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan 7 oyuncusunun testleri bu hafta içinde negatife dönen Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Federasyonu'na cumartesi günü iç sahada oynanması gereken HDI Sigorta Afyan Belediyespor maçı için yaptığı erteleme talebi kabul edilmedi.

Daha önce ligdeki Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fortitudo Bologna maçları takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Karşıyaka'nın, tamamı semptom gösteren oyuncularda hastalık sürecinin ağır geçmesi ve bazı isimlerin karantinalarının halen devam etmesi nedeniyle yaptığı başvuru reddedildi.

Parkelerden 1 Kasım'daki Türk Telekom maçından beri uzak kalıp halen tam kadro antrenmanlara çıkamayan Kaf-Kaf, testi negatife dönen isimlerin cumartesi günü forma giyip giymeyeceğine sağlık kontrollerinin ardından karar verecek. Karşıyaka'nın maça eksik kadroyla çıkma ihtimali de var.

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