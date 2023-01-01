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Spor

Karşıyaka'nın galibiyet serisine Bahçeşehir Koleji son verdi

Bahçeşehir Koleji'ne 78-73 yenilen Pınar Karşıyaka'nın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

IHA1 Ocak 2023 Pazar 13:22 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın galibiyet serisine Bahçeşehir Koleji son verdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, İstanbul'a ligdeki 6 maçlık galibiyet serisini 7 maça çıkarmak için gitti. Karşılaşma zaman zaman Kaf-Kaf'ın istediği gibi gitse de son bölümlerde rakibinin üstünlüğü skora yansıyınca yeşil-kırmızılılar, sahadan 78-73'lük skorla mağlup olarak ayrıldı. Böylece Pınar Karşıyaka, 6 maçlık galibiyet serisini Bahçeşehir Koleji müsabakasında sonlandırmış oldu. Öte yandan Kaf-Kaf, ligdeki 4. yenilgisini aldı.

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