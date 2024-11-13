Karşıyaka'nın gol yükünü Enes Nalbantoğlu taşıyor

Geçen sezon 13 golle takımın en skorer ismi olan, bu sezon da ilk iç transfer hamlesi olarak kadroda tutulan Enes, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Enes bu sezon 10 haftada 5 kez ağları sarsarken, Kaf-Kaf 29 yaşındaki futbolcunun gol attığı tüm maçları kazandı. Tecrübeli sol kanat bu sezon da takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Ligde 3-0 kazanılan Bulvarspor (2) ve Artvin Hopaspor deplasmanları ile yine 2-0 galip gelinen Kuşadasıspor deplasmanında skora katkı veren Enes, ilk iç saha golünü geçen hafta Muşspor'a attı. Karşıyaka, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatı ve ardından yönetimindeki istifaların sürmesi üzerine olağanüstü kongre sürecine girerken, Şensan'ın cenazesi sonrası moralsiz gittiği Ergene Velimeşespor deplasmanında üst üste 7 galibiyetten sonra ilk yenilgisini alan takıma geçen hafta Muşspor önünde yine Enes hayat verdi. Enes Nalbantoğlu, 2-1 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

HESAP KESECEK

Ligdeki zirve mücadelesinde bu hafta pazar günü Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak Karşıyaka, rakibinden geçen sezon Play-Off'taki yenilginin rövanşını almaya çalışacak. Amatörden çıkan Eskişehir temsilcisine geçen sezon ilk maçta son anlarda 3-2 yenilip, İzmir'deki rövanşı yine son anlarda penaltı golüyle 1-0 kazanan Kaf-Kaf, 2'nci Lig hayallerine ise yine rakibi karşısında veda etmişti. Grupta normal sezonun son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp Play-Off'a kalan Karşıyaka, favori olarak çıktığı eşleşmede Anadolu Üniversitesi'ne taraftarı önünde 1-0 yenilerek elenmişti. Anadolu Üniversitesi bu sezona kötü başladıktan sonra son 5 maçtır yenilmedi. Karşıyaka taraftarları bu maçta Eskişehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon yapıyor.