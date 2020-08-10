Karşıyaka'nın yabancı oyuncuları geldi

DHA 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:39

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sezonu 19 Mart'ta noktalamak zorunda kalan Kaf-Kaf'ta 1 yıl aradan sonra kulübe dönen Sek Henry'nin yanı sıra iç transferde sözleşme yenilenen Taylor, M'Baye ve Kenndy, ABD'den Türkiye'ye dönüp takıma katıldı. Yeni transfer Raymar Morgan'ın da gelişiyle kadro tamamlanacak.

Aylardır salgın nedeniyle potalara hasret kalan Kaf-Kaf, 26 Eylül'de başlayacak Süper Lig ve 13 Ekim'de start alacak FIBA Şampiyonlar Ligi maratonu öncesi 8-13 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak. Diğer hazırlık maçlarının programı netleşmeyen Karşıyaka, Antalya'daki organizasyonda 2. Grup'ta Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Kızılyıldız'la rakip olacak.