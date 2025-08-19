İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8923
  • EURO
    47,8086
  • ALTIN
    4389.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'nın yeni liberosu Alara Altundağ
Spor

Karşıyaka'nın yeni liberosu Alara Altundağ

Karşıyaka Voleybol, son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki libero Alara Altundağ'ı kadrosuna kattı.

IHA19 Ağustos 2025 Salı 10:41 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın yeni liberosu Alara Altundağ
ABONE OL

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi libero bölgesine takviye yaparak son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Alara Altundağ'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Sigortahop, Çukurova Belediyesi, Karayolları ve Beşiktaş formaları giyen başarılı libero Alara Altundağ'a Hoş Geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Ailemize hoş geldin, Alara" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da trafik terörü... Otoyolda tehlikeli gerginlik!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.