İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,168
  • EURO
    35,9217
  • ALTIN
    2626.27
  • BIST100
    10616.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'nın yeni transferi Damien Jefferson
Spor

Karşıyaka'nın yeni transferi Damien Jefferson

Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka 26 yaşındaki forvet Damien Jefferson'ı kadrosuna kattı.

DHA2 Ağustos 2024 Cuma 12:05 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın yeni transferi Damien Jefferson
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı yabancılardan Damien Jefferson transferini resmen duyurdu.

İzmir ekibi, 26 yaşında, 1.96 boyundaki kısa forvet Jefferson'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Geçen sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Oostende'de geçiren Damien Jefferson, bu ligde çıktığı 9 maçta 14.7 sayı, 5.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Geçen sezonki takımdan Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Ergi Tırpancı ve skorer oyuncusu Errick McCollum'u kadroda tutan Karşıyaka, transferde 5 yeni yabancıyla anlaşıp Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Damien Jefferson, Sean McDermott'un yanı sıra Muhsin Yaşar'ı almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.