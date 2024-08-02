Karşıyaka'nın yeni transferi Damien Jefferson

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı yabancılardan Damien Jefferson transferini resmen duyurdu.

İzmir ekibi, 26 yaşında, 1.96 boyundaki kısa forvet Jefferson'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Geçen sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Oostende'de geçiren Damien Jefferson, bu ligde çıktığı 9 maçta 14.7 sayı, 5.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Geçen sezonki takımdan Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Ergi Tırpancı ve skorer oyuncusu Errick McCollum'u kadroda tutan Karşıyaka, transferde 5 yeni yabancıyla anlaşıp Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Damien Jefferson, Sean McDermott'un yanı sıra Muhsin Yaşar'ı almıştı.