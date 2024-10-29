İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2839
  • EURO
    37,0976
  • ALTIN
    3032.73
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Viranşehir
Spor

Karşıyaka'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Viranşehir

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Viranşehir Belediyespor'u sahasında konuk edecek.

DHA29 Ekim 2024 Salı 10:38 - Güncelleme:
Karşıyaka'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Viranşehir
ABONE OL

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyetle sezonun tüm liglerdeki galibiyet rekorunu kırarak namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Viranşehir Belediyespor'la evinde karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Maçın bilet fiyatları maraton tribün 125, numaralı 250 TL olarak açıklandı. Kupada rakibini mağlup eden taraf yoluna devam edecek.

Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Erdal ve Enes'in sakat olduğu Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ligde pazar günü Ergene Velimeşespor'la oynanacak deplasman maçı öncesi kupada kadroda rotasyona gidecek. Yeşil-kırmızılılarda ligde oynayamayan veya az süre alan isimler kupada sahaya çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.