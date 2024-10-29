Karşıyaka'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Viranşehir

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyetle sezonun tüm liglerdeki galibiyet rekorunu kırarak namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Viranşehir Belediyespor'la evinde karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Maçın bilet fiyatları maraton tribün 125, numaralı 250 TL olarak açıklandı. Kupada rakibini mağlup eden taraf yoluna devam edecek.

Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Erdal ve Enes'in sakat olduğu Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ligde pazar günü Ergene Velimeşespor'la oynanacak deplasman maçı öncesi kupada kadroda rotasyona gidecek. Yeşil-kırmızılılarda ligde oynayamayan veya az süre alan isimler kupada sahaya çıkacak.