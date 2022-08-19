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Spor

Karşıyaka'ya Alsancak Stadı için onay çıkmadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta iç saha maçlarını yıkılıp yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8 yıl sonra tekrar oynamaya hazırlanan Karşıyaka, statta özel maç ve sezon açılışı için onay alamadı.

DHA19 Ağustos 2022 Cuma 13:09 - Güncelleme:
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Yeni sezon öncesi son özel maçını statta taraftara açık oynayıp, şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı ligde son provayı sevenleriyle birlikte yapmayı planlayan Kaf-Kaf, Spor Toto 1'inci Lig'de sezon açıldığı için onay alamadı. Ligin ilk maçını 4 Eylül Pazar günü deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la oynayacak Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda taraftarıyla ikinci haftada 10 Eylül Cumartesi akşamı Belediye Derincespor'la yapacağı maçla kavuşacak. İzmir temsilcisi sezon öncesi 21 ve 24 Ağustos'ta son özel maçlarını oynayacak.

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