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Spor

Karşıyaka'ya deplasman yasağı

Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka Voleybol Takımı'na Havran Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi taraftar yasağı geldi.

DHA6 Aralık 2024 Cuma 13:09 - Güncelleme:
Karşıyaka'ya deplasman yasağı
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 9 galibiyetle namağlup lider Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alarak zirve yarışı veren İnfo Yatırım Karşıyaka'ya pazar günü Balıkesir'de takipçisi Havran Belediyespor deplasmanında çıkacağı sınavda taraftar yasağı geldi. Balıkesir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 8 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak Havran Belediyespor-İnfo Yatırım Karşıyaka maçında konuk taraftarlar salona alınmayacak.

Karşıyaka voleybolda 2022 yılında Havran Belediyespor ile Balıkesir'de karşı karşıya gelmişti. İzmir ekibinin 3-2 kazandığı maç sonrası kavga çıkmıştı. Salon içinde başlayan arbede salon dışında da devam etmişti. İzmir'den Balıkesir'e giden Karşıyaka kafile ve yöneticilerinin araçlarının camları kırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi olup karakola gitmişti. Geçmiş yıllarda yaşanan bu olaylar nedeniyle Balıkesir emniyeti Karşıyaka maçlarında sürekli deplasman yasağı kararı alıyor.

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