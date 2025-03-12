Karşıyaka'ya iyi haber! Enes Nalbantoğlu takımla çalışmalara başladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 22 hafta itibarıyla 13 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyete imza atan Karşıyaka, 44 puanla 3. sırada yer alıyor. İzmir ekibinin 2. sıradaki Belediye Kütahyaspor'la eşit puanı bulunurken, lider Bursaspor'un ise 7 puan gerisinde yer alıyor. Kulüp içerisinde yaşanan ekonomik krizlere rağmen zirve yarışından kopmayan yeşil-kırmızılılara sevindirici haber 29 yaşındaki Enes Nalbantoğlu'ndan geldi. Başarılı kanat oyuncusu, 25 Ocak'ta iç sahada oynanan Bulvarspor maçında sakatlandıktan sonra yaklaşık 50 günlük aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. 6 golü bulunan Enes'in hafta sonu oynanacak Ergene Velimeşe maçında kadroda kendine yer bulması beklenirken Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın da ikinci yarıda süre verebileceği ifade edildi.

HAKAN BARIŞ'IN DURUMU BELLİ DEĞİL

Öte yandan Karşıyaka'da Tokat deplasmanı öncesi kampa katılmayıp, kafileyle maça gitmeyen, maçlardaki disiplinsiz hareketleriyle tepki çeken Hakan Barış'a taraftarlar tepki gösterdi. Sosyal medyadaki bazı taraftar sayfaları tecrübeli orta saha oyuncusunun kadro dışı bırakılmasını istedi. Futbol şube yönetiminin istifa ettiği Karşıyaka'da pazartesi akşamı yapılan yönetim kurulu toplantısında Hakan'la ilgili henüz bir kararın çıkmadığı öğrenildi.