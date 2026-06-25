Karşıyaka'ya veda etti! Tunay Meral ayrılığı duyurdu

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün raporu doğrultusunda hem iç hem de dış transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde beklenen ayrılık ise gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 31 yaşındaki kaleci Tunay Meral ile yollar ayrıldı. Deneyimli file bekçisi, bu ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla duyurdu.

Meral, hem taraftarlara hem yöneticilere hem de teknik ekibe kendisine duydukları güven için teşekkür ederken, Karşıyaka formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Tunay Meral, "Büyük bir gururla taşıdığım yeşil-kırmızı formaya veda etme zamanı geldi. Bu kutsal arma için mücadele etmek, bu büyük camianın bir parçası olmak benim için her zaman onur ve gurur kaynağı oldu. Başta bana güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize, birlikte çalışma fırsatı bulduğum Burhanettin hocamıza ve değerli ekibine, omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma ve emekleriyle her zaman yanımızda olan kulüp personeline teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise her şartta takımının yanında olan, sevgisini ve desteğini hiç esirgemeyen büyük Karşıyaka taraftarı hak ediyor. Sizlerin önünde mücadele etmek benim için unutulmaz bir ayrıcalıktı. Bu camiadan güzel hatıralar, dostluklar ve tarifsiz gururla ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.