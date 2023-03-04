Karsten Warholm, 400 metrede altın madalyanın sahibi oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede Norveçli Karsten Warholm, altın madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 400 metrede madalyalar sahibini buldu.

Dünya rekortmeni olduğu 400 metre engellide Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu unvanlarına sahip Warholm, 400 metre yarışının da favorisi olarak piste çıktı.

Bitiş çizgisini 45.35 saniyeyle ilk sırada geçen Warholm, 400 metrede ikinci kez Avrupa salon şampiyonu oldu.

Belçikalı Julien Watrin, 45.44'lik süresiyle gümüş, İsveçli Carl Bengtström ise 45.77 saniyeyle bronz madalya aldı.