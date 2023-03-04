İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karsten Warholm, 400 metrede altın madalyanın sahibi oldu
Spor

Karsten Warholm, 400 metrede altın madalyanın sahibi oldu

Norveçli sporcu Karsten Warholm, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede altın madalyanın sahibi oldu.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
Karsten Warholm, 400 metrede altın madalyanın sahibi oldu
ABONE OL

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede Norveçli Karsten Warholm, altın madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 400 metrede madalyalar sahibini buldu.

Dünya rekortmeni olduğu 400 metre engellide Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu unvanlarına sahip Warholm, 400 metre yarışının da favorisi olarak piste çıktı.

Bitiş çizgisini 45.35 saniyeyle ilk sırada geçen Warholm, 400 metrede ikinci kez Avrupa salon şampiyonu oldu.

Belçikalı Julien Watrin, 45.44'lik süresiyle gümüş, İsveçli Carl Bengtström ise 45.77 saniyeyle bronz madalya aldı.

  • Karsten Warholm
  • Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
  • norveç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.