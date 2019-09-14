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Kartal, Antep’te galibiyet arıyor! Gazişehir-Beşiktaş muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ Süper Lig’in 4. haftasında bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep’e konuk olacak.

  • Star Spor
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Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezon son iki deplasmanda Galatasaray ve Trabzon’a kaybeden, bu sezon da Sivas’a mağlup olan Siyah-Beyazlılar, dış sahadaki 3 maçlık yenilgisi serisini Gazişehir’i yenerek bitirmek istiyor. Kartal, rakibi ile ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki takımın geride kalan 3 haftada 1’er galibiyet, 1’er beraberlik ve 1’er mağlubiyet sonrası 4’er puanı bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Papy, Twumasi, Tetth, Giray, Diarra, Kayode

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Elneny, Llajic, Boyd, N’Koudou, Diaby

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