Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezon son iki deplasmanda Galatasaray ve Trabzon’a kaybeden, bu sezon da Sivas’a mağlup olan Siyah-Beyazlılar, dış sahadaki 3 maçlık yenilgisi serisini Gazişehir’i yenerek bitirmek istiyor. Kartal, rakibi ile ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki takımın geride kalan 3 haftada 1’er galibiyet, 1’er beraberlik ve 1’er mağlubiyet sonrası 4’er puanı bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Papy, Twumasi, Tetth, Giray, Diarra, Kayode

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Elneny, Llajic, Boyd, N’Koudou, Diaby