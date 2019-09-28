24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Kartal asla pes etmez’

Sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş’ta kaptan Burak Yılmaz toplantı yaptı. Antrenman sonrasında takım arkadaşlarına bir konuşma yapan Kral “Siyah-Beyazlı formanın hakkını alın terimizle vereceğiz. Trabzon zor deplasman ama üç puan alıp kara bulutları dağıtacağız” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UZUN bir sakatlık dönemi sonrası Başakşehir maçıyla sahalara dönen ve attığı penaltı golüyle takımına 1 puan kazandıran Burak Yılmaz yine işbaşında. Siyah-Beyazlı ekibin kaptanı, dünkü antrenman sonrası futbolcu arkadaşlarına bir konuşma yaparak “Trabzon’u yenerek üzerimizde dolaşan kara bulutları dağıtalım. Bu zafere ihtiyacımız var” dedi.

TRABZON MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş’ın ilk 5 haftada aldığı sonuçlar sonrası zirve yarışından koptuğunu dile getirenlerin büyük yanılgı içinde olduğunu ifade eden Burak şunları söyledi: “Siyah-Beyazlı formayı giyen hiçbir futbolcu pes etmez. Daha yolun başındayız. Biraz sabır istiyoruz. Bu kadar çok sakatlık ve cezalıların olması hepimizi etkiledi. Ancak zorlu Trabzon deplasmanında gerçek kimliğimizi göstereceğiz. Buna mecburuz. Taraftar bizden 3 puan bekliyor”

ABDULLAH AVCI ÇOK İYİ HOCA

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da işini çok iyi yapan çalışkan bir hoca olduğunu vurgulayan Burak, “Hocamız için ‘Gidecek mi, kalacak mı?’ diye fal açanlar yanlış yapıyor. Sezon sonunda zirvede kimin olup olmadığını görecekler. Beşiktaş yarıştığı her kulvarda zirveyi hedefler. Ligde, kupada ve Avrupa Ligi’nde iddialıyız. Önce Trabzon engelini aşacağız, perşembe günü de Wolverhampton’u yenip taraftarımızla kucaklaşacağız” dedi.

 

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İsrail askerleri 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 63 Filistinliyi yaraladı

Şırnak'ta park halindeki tırın yakıt deposu patladı

Şırnak'ta park halindeki tırın yakıt deposu patladı

MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi

MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi

Rusya nükleer savaşa karşı harekete geçti

Rusya nükleer savaşa karşı harekete geçti

Medipol Başakşehir'den farklı galibiyet

Medipol Başakşehir'den farklı galibiyet

'ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz'

'ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz'

'Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak'

'Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak'
 

POPÜLER HABERLER

Cumhuriyet yalan haber yaptı, İmamoğlu kafa karıştırdı... Valilik açıkladı

Cumhuriyet yalan haber yaptı, İmamoğlu kafa karıştırdı... Valilik açıkladı

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA