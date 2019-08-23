SÜPER Lig’in ilk haftasında Sivasspor’a 3-0 yenilen Beşiktaş, ikinci haftanın açılış maçında Göztepe’yi ağırlayacak. Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, taraftarı önündeki karşılaşmada İzmir ekibini devirerek ilk galibiyetini almayı planlıyor. 90 gün sonra İstanbul’da taraftarının karşısına çıkacak olan Kartal’da Avcı da ilk kez Vodafone Park’ta takımının başında yer alacak. Beşiktaş, geride kalan 50 maçta Göztepe’ye karşı galibiyetlerde 25-9 üstün durumda bulunuyor.

Medel stoperde, Vida’da umut

LİGDE ikinci haftanın açılış karşılaşmasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco forma giyemeyecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında sakatlanan ve önceki günkü idmana çıkmayan Domagoj Vida’nın durumuna göre stoperde Ruiz’in yanında Medel’e şans verecek. Cezalı olduğu için Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakan Lens’in de Quaresma’nın yerine ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. İyileşen Loris Karius’un kalede, yeni transferler Douglas ile Rebocho’nun da 11’de olacağı kaydedildi.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Medel, Ruiz, Rebocho, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Adem Lljaci, Boyd, Güven

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Alparslan, Castro, Yasin, Halil, Serdar, Eren