Kartal, Boyd’a kavuştu

BEŞİKTAŞ bu sezon ilk transferini dün gerçekleştirdi. Burak Yılmaz’ın sakatlığı sonrası hemen teknik direktör Abdullah Avcı’nın hemen alınmasını istediği ABD’li sol kanat Tyler Boyd İstanbul’a getirildi. Siyah-Beyazlılar 24 yaşındaki ABD’li oyuncuyu dün Altunizade Acıbadem hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirdi. Geçen sezon kiralık olarak Ankaragücü’nde forma giyen Boyd ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Santrfor olarak da oynayabilen Tyler Boyd için Portekiz kulübü Vitoria Guimaraes’e 2.4 milyon euro bonservis ücreti verilecek. Boyd ise yıllık 1 milyon Boyd, Acıbadem’de tepeden tırnağa muayene edildi. euro garanti ücret alacak.