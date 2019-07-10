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Kartal, Boyd’a kavuştu

Siyah-Beyazlılar’ın Vitoria Guimaraes’ten transfer ettiği ABD’li sol kanat oyuncusu dün sağlık kontrolünden geçti. Tyler Boyd’a 3 yıllık imza attrıldı.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ bu sezon ilk transferini dün gerçekleştirdi. Burak Yılmaz’ın sakatlığı sonrası hemen teknik direktör Abdullah Avcı’nın hemen alınmasını istediği ABD’li sol kanat Tyler Boyd İstanbul’a getirildi. Siyah-Beyazlılar 24 yaşındaki ABD’li oyuncuyu dün Altunizade Acıbadem hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirdi. Geçen sezon kiralık olarak Ankaragücü’nde forma giyen Boyd ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Santrfor olarak da oynayabilen Tyler Boyd için Portekiz kulübü Vitoria Guimaraes’e 2.4 milyon euro bonservis ücreti verilecek. Boyd ise yıllık 1 milyon Boyd, Acıbadem’de tepeden tırnağa muayene edildi. euro garanti ücret alacak.

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